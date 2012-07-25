〔金砖国家〕7月24日股汇市收盘纵览

路透7月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.33%,报909.43点.

中国股市:沪综指周二小幅反弹收升,受汇丰中国7月制造业PMI初值数据明显改善提振.不过,分析人士称,目前走势仍以技术性反弹为主,在宏观经济增速回落真正见底之前,大盘或有继续下探风险.沪综指.SSEC收报2,146.589点,涨5.187点,或0.24%,早盘一度跌至2,131.626的年内新低;上日该股指收跌至逾40个月新低.上海A股成交额为465亿元人民币,上日为479亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第二日下跌,受中国海洋石油挫跌4%拖累,此前这家中国石油巨头宣布计划斥资151亿美元收购加拿大石油生产商Nexen.香港股市在下午才开始交易,早盘因台风来袭休市.成交量因而大幅缩水,市场人气受损,即使中国7月制造业活动略有改善,也未能提振气氛.恒生指数.HSI收低0.8%,报18,903.2点,为6月25日以来最低收盘水准.恒生国企指数.HSCE收跌0.6%,至9,217.2点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.人民币中间价继续低开,即期汇价盘初亦平行下移,不过早盘尾段之后不断有美元卖盘浮现,疑似央行干预,扶助人民币震荡反弹.人民币兑美元收报6.3858,上日收报于6.3864.[CNY/CN][ID:nSB1684554]

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印度股市:在震荡交投中收高,中止两日连跌走势,Hindustan Unilever(HLL.NS)在亮丽财报提振下飙升至纪录高位,不过软件服务出口商Wipro因获利预估不佳而下挫.指标BSE指数.BSESN收涨0.24%,报16,918.08点,此前两日累计下跌2.3%.[.BO][ID:nL4E8IO24O]

印度汇市:印度卢比一度跌至本月迄今最低,因欧债危机疑虑继续打压欧元等全球风险资产,同时投资者仍在等待政府关于政策改革的评论,因而态度更趋谨慎.印度卢比兑美元INR=D2连续第三日下跌,收在56.12/13,低于周一收盘水平55.9650/9750.印度卢比盘中一度跌至56.17低点,为6月29日以来最低.[INR/][ID:nL4E8IO2XY]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,314.270点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.59%至709.43点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.11%至32.7550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微涨0.03%,报39.5975.

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巴西股市:拉丁美洲股市下挫,关于西班牙财政状况以及希腊能否满足纾困计划条款的担忧不断加剧,抑制了对风险资产的偏好,打压巴西股市跌至七周低位.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第三日走低,收跌0.75%至52,638.63点,为6月5日以来最低位.[ID:nL2E8IOE7P]

巴西汇市:墨西哥披索引领拉丁美洲货币走低,西班牙或需要全面救助的担忧挥之不去,推动投资者连续第三日逃离新兴市场.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=在前半段交易中几无变动,但午后交易时段下跌0.3%,因美国股市跌幅加深.[ID:nL2E8IOA3I]

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南非股市:上扬逾0.5%,收复前日部分跌幅,因投资者在众多公司公布财报前谨慎重返市场.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.63%,报29,868.42点.综合指数.JALSH升0.54%,收于33,998.45点.[.J][ID:nL6E8IOHND]

南非汇市:南非兰特兑美元一度跌至七周多来最低水准,或将测试6月初创下的三年低位,因欧元区前景低迷令投资者持续规避风险资产.南非兰特兑美元ZAR=D3盘中跌至8.5335的低点,为6月4日以来最低,截至1540GMT时下跌0.61%至8.5150.周一收报8.4630.[ZAR/][ID:nL6E8IOIE8](完)