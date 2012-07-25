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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:11 BJT

〔日本股市〕盘初下滑1%,此前欧洲需求疲软损及美股业绩

路透东京7月25日电---日本股市日经指数周三开盘下跌,此前已连跌三日.昨日公布的美国公司业绩疲弱,受欧洲需求低迷打击.

日经指数.N225下跌1.1%至8,392.58点,东证股价指数.TOPX下跌1%至710.41点.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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