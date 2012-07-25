〔中国债市〕应正视中小企业私募债未来违约的必然性--证监会官员

路透上海7月25日电---中国今年推出的中小企业私募债违约风险问题一直是市场关注的热点.中国证监会市场监管部副主任、债券领导小组办公室负责人霍达表示,市场必须正视中小企业私募债未来发生违约的必然性,而券商须采取多方面措施防控风险,做好投资者适当性管理.

上海证券报周三引述他指出,交易所与地方政府对中小企业私募债不会进行任何风险救助,如果出现违约,一定会按照市场规律操作,违约责任由发行人承担,投资损失由投资者自行承担.

霍达并谈到,从海外市场来看,全球高收益债的违约率均值为5.14%,而中国信用债市场已有20年未出现违约,随着债券市场不断走向成熟,出现债券违约是必然现象,应在市场参与各方,特别是投资者中及早对此建立共识,以免在违约发生时才如梦初醒.

"中小企业私募债在发行中已经充分享受了市场化的便利,不能再奢望出现风险时得到行政之手的救助,"他称.

据统计,截至7月23日,共有28只中小企业私募债在两所分别完成发行,募集资金总计36.33亿元人民币,单笔募集规模在1,000万元-2.5亿元间不等.截至目前,共有38家券商获得中小企业私募债承销资格,符合中小企业私募债承销资格条件的券商则达66家.(完)