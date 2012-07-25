主要国家经济指标预测--7月25日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月23日-27日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
7月25日
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +2.2%
0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3
现况指数 113.0 113.9
预期指数 96.7 97.3
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -0.3% -0.2%
1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11
1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- 935.4
再融资指数 -- 5,314.4
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 37 36.9
2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,651
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,338
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0645 法国企业景气判断指数 7月 90 91
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 43.6 45.5
服务业PMI 50.2 47.8
综合PMI 48.0 --
0728 德国制造业PMI 7月初值 43.3 45.3
服务业PMI 49.7 50.0
综合PMI 47.3 --
0758 欧元区制造业PMI 7月初值 44.1 45.3
服务业PMI 47.6 47.2
综合PMI 46.4 46.5
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 顺差15.19 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 +1.0% --
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.3% --
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.5% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 1.3% --
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.8 52.0
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 0.8% --
(较上年同期) 3.7% --
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 负17 --
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差3.31 顺差1.34
(较上年同期) 逆差7.5 逆差8.7
进口(亿新西兰元) 38.7 37.4
出口(亿新西兰元) 42 38.4
2350 日本出口(较上年同期) 6月 -2.3% -3.0%
进口(较上年同期) -2.2% +1.2%
贸易收支(亿日圆) 顺差617 逆差1,350亿(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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