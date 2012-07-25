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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:11 BJT

****主要国家经济指标预测--7月25日****

路透7月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月23日-27日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.8% -1.5%

7月25日

0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.6%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +2.2%

0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3

现况指数 113.0 113.9

预期指数 96.7 97.3

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -0.3% -0.2%

1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11

1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- 935.4

再融资指数 -- 5,314.4

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 37 36.9

2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9%

(较上年同期) -- +2.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,651

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,338

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0645 法国企业景气判断指数 7月 90 91

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 43.6 45.5

服务业PMI 50.2 47.8

综合PMI 48.0 --

0728 德国制造业PMI 7月初值 43.3 45.3

服务业PMI 49.7 50.0

综合PMI 47.3 --

0758 欧元区制造业PMI 7月初值 44.1 45.3

服务业PMI 47.6 47.2

综合PMI 46.4 46.5

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 顺差15.19 --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 +1.0% --

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.3% --

扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.5% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 1.3% --

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.8 52.0

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 0.8% --

(较上年同期) 3.7% --

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 负17 --

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差3.31 顺差1.34

(较上年同期) 逆差7.5 逆差8.7

进口(亿新西兰元) 38.7 37.4

出口(亿新西兰元) 42 38.4

2350 日本出口(较上年同期) 6月 -2.3% -3.0%

进口(较上年同期) -2.2% +1.2%

贸易收支(亿日圆) 顺差617 逆差1,350亿(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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