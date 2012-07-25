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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:28 BJT

《汇市简讯》美元/日圆今日或无常见的结账日买单,关注止损

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* 美元/日圆通常会因适逢结账日(GOTOBI)而有买盘,但今天情况或许不同,许多人关注下方的止损位

* 周一差点跌到77.94,目前78.00尚未跌破

* 78.00左右仍有大量买单,或有秘密交易,但77.90下方仍有大量止损

* 据称日本大散户在78.00下方追缴保证金

* 77.60下方有更多止损单

* 早在到达78.50前就开始部署卖单 (完)

--编译 程琳; 审校 王兴亚

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