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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月25日

**上海证券报**

--中国证监会市场监管部副主任霍达指出,市场必须正视中小企业私募债未来发生违约的必然性.中小企业私募债在发行中已充分享受了市场化的便利,不能再奢望出现风险时得到行政之手的救助.

**人民日报**

--系列消费调查显示,中国消费市场正逐渐两极分化,在手机、服装、汽车、家装等诸多消费领域,越来越多的消费者正在进行着趋优或者趋低消费,中端消费品牌面临萎缩威胁.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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