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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 08:32 BJT

〔芝加哥期市〕美国新作大豆期货合约下跌2%,因种植区迎来降雨

路透悉尼7月25日电---美国新作大豆合约周三下跌2%,因大豆进入关键生长阶段之际,美国中西部地区出现降雨,且预报未来天气湿润.

0010GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)--11月大豆期货SX2下滑2%至每蒲式耳15.38美元,周二收跌3.25%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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