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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕触及七个月低点,受欧元区形势及美国企业财报疲弱拖累

路透首尔7月25日电---韩国股市周三开低,降至七个月以来最低,因有迹象表明欧债危机恶化,且美国企业财报表现疲弱.

0005GMT,韩国综合股价指数.KS11下降1.55%,报1,766.07点.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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