英国三级跳名将未提供医疗记录

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Toby Davis
路透伦敦7月24日电---英国奥运协会(the British Olympic Association)在周二告诉记者，英国三级跳远名将菲利普斯·艾杜乌(Phillips Idowu)被要求向英国奥运官员提交自己的医疗记录，但是至今他仍未这样做。
艾杜乌退出了英国在葡萄牙设立的奥运训练营。这个行为促使英国奥运协会在代表团成员协议中调用了一个新条款，使其能够向运动员索要"可能影响他们在奥运会上发挥"的各种信息。
英国奥运协会发言人达利尔·塞贝尔(Darryl Seibel)在周二表示，他们至今还没有收到那份信息。
"昨天，我们的首席医疗官伊恩·麦克迪(Ian McCurdie)写信通知艾杜乌和他的经纪人，在严格保密的前提下，叫他提供任何关于他伤势和正在进行的治疗的信息，"塞贝尔说。
"我们的目的是为了对事情了解得更清晰，了解其伤病的具体情况以及为之进行的后续治疗。"
"在我们谈话的此时，我们还没有收到那份信息。"
艾杜乌将在8月7日上场比赛，他曾在北京奥运会夺得银牌，他也是今年的夺冠热门之一。
这位33岁的运动员上一次的退赛是在六月的俄勒冈。但是有说法称他的受伤只是"坊间流言"。
一个月后，他以"肌肉发紧"为由退出了伦敦大奖赛。
今年只参加了三次大型赛事的艾杜乌，就算及时伤愈复出，也很难在回到他的巅峰状态了。(完)
--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%