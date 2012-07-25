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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--7月25日

=============================今日重要政经日程==========================

7/25(三)

--10时,国新办发布厅,工业和信息化部总工程师朱宏任介绍2012年上半年全国工业通信业发展情况等,并答记者问.

*--人力资源和社会保障部召开新闻发布会,通报2012年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况.

=============================近日重要政经日程==========================

7/26(四)

--第五届(2012)全球外包大会在昆明举行,至29日.

7/27(五)

--第十二届中国企业"未来之星"年会在青岛举行.

8/1(三)

--第六届贡献中国高峰会在北京举行.

8/3(五)

--中国经济转型期的战略机遇与政策选择学术研讨会在北京举行.

8/8(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

8/9(四)

--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.

8/25(六)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

9/26(三)

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.

10/28(日)

--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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