《汇市简讯》欧元/日圆处境惨淡,市场空头虽已极其庞大但仍倾向下行

0004GMT

* 只有以欧元融资的利差交易被解除,才能支撑多数欧元货币对

* 欧元/日圆跌破94.00或许只是时间问题

* 欧元/日圆下档目标在92.00区域

* 94.00下方有止损,95.25上方亦有一些止损,但目前似无触发之虞

* 日本央行干预美元/日圆的风险,或使欧元/日圆也上涨 (完)

--编译 程琳; 审校 张荻

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