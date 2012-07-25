《汇市简讯》澳元/日圆和新西兰元/日圆均处于守势,短期或呈回撤状态

0011GMT * 澳元/日圆和新西兰元/日圆均处于守势 * 这似乎是目前的趋势,许多人担心美元/日圆会跌穿78.00 * 美元/日圆78.00下方可能有大规模追加保证金需求,澳元/日圆及新西兰元/日圆已有追加保证金通知 * 澳元/日圆跌穿80.00让多头感到不安,正迈进一目均衡云区 * 澳元/日圆一目均衡云区上缘在79.63,新西兰元/日圆离开云区 * 短期澳元/日圆及新西兰元/日圆可能处于回撤状态.(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=