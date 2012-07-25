《全球重要经济事件一览表》--7月25日-8月1日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行发表第三季银行放贷调查(0800).
华盛顿--美国财政部长盖特纳在美国众议院金融服务委员会就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词(1330).
日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).
都柏林--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在爱尔兰智库国际及欧洲事务学院(Institute of International and European Affairs)就"解决欧洲金融危机"发表讲话(1145).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).
里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.
7月26日(四)
华盛顿--美国财政部长盖特纳就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词(1400).
伦敦--欧洲央行总裁德拉吉在全球投资会议期间参与"国际央行远景(International Central Bank Perspective)"小组讨论(1015).
东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一天).
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
伦敦--英国央行总裁金恩出席全球投资会议(0945).
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.
7月27日(五)
暂无重要经济事件.
7月30日(一)
暂无重要经济事件.
7月31日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
8月1日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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