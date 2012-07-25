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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 08:45 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走低,因来自东京的澳元/日圆抛盘打压市况

0022GMT

* 交易在一目均衡基准线水位1.0207及上周低点1.0203下方展开

* 交易员称来自东京的澳元/日圆抛盘打压市况

* 下探处于100日移动均线1.0194的支撑位,若跌破将瞄准1.0115/20

* 下一事件风险来自将于0130GMT公布的澳洲消费者物价指数(CPI)数据.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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