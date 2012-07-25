《汇市简讯》澳元/美元走低,因来自东京的澳元/日圆抛盘打压市况

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
0022GMT
* 交易在一目均衡基准线水位1.0207及上周低点1.0203下方展开
* 交易员称来自东京的澳元/日圆抛盘打压市况
* 下探处于100日移动均线1.0194的支撑位,若跌破将瞄准1.0115/20
* 下一事件风险来自将于0130GMT公布的澳洲消费者物价指数(CPI)数据.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。