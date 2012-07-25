《中国已公布新股发行上市日程表》--7月25日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/27 沪 一拖股份 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 8/1 7/30 深 南大光电 300346 不超过1,257 -- -- 太平洋证券 8/2 7/30 深 远程电缆 002692 不超过4,535 -- -- 招商证券 8/2 7/31 深 双成药业 002693 不超过3,000 -- -- 海通证券 8/3 8/1 沪 隆鑫通用 -- 不超过8,000 -- -- 中金公司 8/6 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *7/26 深 开元仪器 ( 300338.SZ ) *1,500 27.00 31.03 平安证券 *7/26 深 科恒股份 ( 300340.SZ ) *1,250 48.00 12.94 国信证券 *7/26 深 麦迪电气 ( 300341.SZ ) *2,300 13.00 26.26 国金证券 -- 深 天银机电 300342 -- 17.00 26.98 中信建投 -- 沪 和邦股份 -- -- 17.50 21.60 华西证券 -- 深 美亚光电 002690 -- 17.00 25.76 平安证券 7/25 -- 深 联创节能 300343 -- 28.10 25.01 东吴证券 7/25 -- 深 太空板业 300344 -- 16.80 30.27 国金证券 7/25 -- 深 石煤装备 002691 -- 7.40 20.00 广发证券 7/26 -- 深 红宇新材 300345 -- 17.20 30.39 西部证券 7/27 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 张喜良