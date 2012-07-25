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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至近两周低点,尾随股市疲势

路透首尔7月25日电---韩元兑美元KRW=周三盘初跌至两周低点附近,追随当地股市跌势.因西班牙借款成本飞涨以及希腊是否能继续留在欧元区令人存疑.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,152.8,周二收报1,146.1.韩元一度跌破1,153.5,为7月13日以来最低.

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