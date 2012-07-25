〔突发事件〕印尼苏门答腊北部发生6.6级地震--美国地质调查局

路透悉尼7月25日电---美国地质调查局称,周三印尼苏门答腊岛北部地区发生6.6级的强震,而且有警报称,当地可能发生海啸.

位于夏威夷的太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称,震后不太可能发生广泛且具破坏性的海啸,但称当地有"非常小的机率"会发生海啸.地震发生在距离印尼班达亚齐东南部大约330公里(205英里)的地方.(完)