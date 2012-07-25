《中国债券市场每日交易备忘》--7月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币三年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值2.41% 山东垦利石化集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 浙江铁路投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和浙商银行主承 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和国开行主承 南方航空集团18亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),农行和建行主承 中国黄金集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和中行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 陕西杨凌示范现代农业中小企业0.81亿元三年期集合票据1283022,票面利率5.35% ============================================================================== 三、缴款: 中国石化集团50亿元三个月期超短期融资券 中国水电( 601669.SS )25亿元五年期中期票据 广西新发展交通集团6.6亿元五年期中票 连云港集团8亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)070411到期兑付,基本利差0.73% 财政部38.79亿元一年期储蓄国债111710到期兑付,票面利率3.85% 阳谷祥光铜业5亿元一年期短融1181333到期兑付,票面利率6.45% 中国轻工集团3亿元一年期短融1181334到期兑付,票面利率5.92% 大唐集团25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088018付息,票面利率5.90% 中国兵器工业集团45亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088019付息,票面利率6.00% 财政部99.84亿元三年期储蓄国债111711付息,票面利率5.58% 财政部60亿元五年期储蓄国债111712付息,票面利率6.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国今年推出的中小企业私募债违约风险问题一直是市场关注的热点.中国证监会市场 监管部副主任、债券领导小组办公室负责人霍达表示,市场必须正视中小企业私募债未来发 生违约的必然性,而券商须采取多方面措施防控风险,做好投资者适当性管理.[ID:nSB1685696] --中国国家发改委日前发布"十二五"利用外资和境外投资规划指出,要完善全口径外债管 理,提高风险监测水平;提高外债管理立法层次及法律效力,适时制定出台外债管理条例. [ID:nSB1685682] --中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开 始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的 姿态.[ID:nSB1684712] --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕