〔日本热股〕东芝下跌7%,因苹果财报逊于预期且东芝将削减NAND产量

路透东京7月25日电---日本东芝(6502.T)周三盘初股价下跌7%至逾三年低点,此前苹果(AAPL.O)公布的财报逊于预期,且东芝表示将削减记忆体晶片(芯片)产量30%.

东芝下跌6.9%至243日圆,此前苹果在4-6月的iPhones销量减少.东芝为苹果提供NAND闪存记忆体晶片.

东芝周二表示,将削减记忆体晶片产量,因应价格下跌和供应过剩的情况.(完)