《美国上市公司业绩公布日程表》--7月25日-8月1日

汤森路透7月24日电---以下为标准普尔500企业中将于7月25日-8月1日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

7/25 AMC Q2 2012 ASSURANT INC (AIZ) 1.41 11 0.76

7/25 AMC Q2 2012 Akamai Tech Inc (AKAM.O) 0.37 21 0.35

7/25 BMO Q2 2012 Alexion Pharma (ALXN.O) 0.37 17 0.29

7/25 Q2 2012 Ameriprise Financial Inc (AMP) 1.34 12 1.31

7/25 BMO Q1 2013 Airgas, Inc ARG 1.15 14 0.99

7/25 BMO Q2 2012 Allegheny Tech Inc (ATI) 0.54 10 0.70

7/25 AMC Q2 2012 AvalonBay Communities (AVB) 0.94 5 0.49

7/25 11:30 Q2 2012 波音(Boeing) (BA) 1.12 24 1.25

7/25 AMC Q2 2012 C. R. Bard, Inc. (BCR) 1.64 17 1.57

7/25 BMO Q2 2012 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY) 0.49 16 0.56

7/25 BMO Q2 2012 卡特彼勒(Caterpillar) (CAT) 2.28 20 1.52

7/25 AMC Q2 2012 Crown Castle INTL Corp (CCI) 0.38 20 0.09

7/25 AMC Q2 2012 Cliffs Natural Resources Inc (CLF) 1.78 20 2.92

7/25 12:00 Q2 2012 康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP) 1.19 16 2.41

7/25 AMC Q2 2012 Citrix Sys (CTXS.O) 0.59 34 0.57

7/25 AMC Q2 2012 Equifax Inc (EFX) 0.72 11 0.61

7/25 AMC Q2 2012 Equity Residential (EQR) 0.26 6 1.88

7/25 11:00 Q2 2012 福特汽车(Ford Motor) (F) 0.28 16 0.65

7/25 BMO Q2 2012 General Dynamics (GD) 1.74 21 1.79

7/25 BMO Q2 2012 康宁公司(Corning) (GLW) 0.31 20 0.48

7/25 AMC Q2 2012 Hudson City Bancorp HCBK.O 0.14 18 0.19

7/25 Q2 2012 Hess Corp (HES) 1.39 18 1.78

7/25 BMO Q2 2012 礼来(Eli Lilly) (LLY) 0.76 17 1.18

7/25 BMO Q2 2012 Lorillard, Inc LO 2.32 11 2.05

7/25 Q4 2012 Lam Research (LRCX.O) 0.64 12 1.14

7/25 AMC Q2 2012 LSI Corp (LSI) 0.17 16 0.10

7/25 BMO Q2 2012 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)(MSI) 0.69 17 0.57

7/25 BMO Q2 2012 MeadWestvaco MWV 0.39 12 0.54

7/25 BMO Q2 2012 The NASDAQ OMX Group, Inc (NDAQ.O) 0.60 17 0.62

7/25 BMO Q2 2012 Northrop Grumman (NOC) 1.61 20 1.81

7/25 AMC Q2 2012 O-I (OI) 0.76 13 0.59

7/25 AMC Q2 2012 O`Reilly Automotive (ORLY.O) 1.14 19 0.96

7/25 BMO Q2 2012 百事可乐(PepsiCo) (PEP) 1.10 14 1.21

7/25 BMO Q2 2012 Praxair (PX) 1.42 16 1.38

7/25 BMO Q3 2012 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK) 1.31 15 1.22

7/25 11:30 Q2 2012 Southern Co (SO) 0.68 12 0.71

7/25 Q2 2012 Stericycle (SRCL.O) 0.80 13 0.69

7/25 AMC Q1 2013 赛门铁克(Symantec) (SYMC.O) 0.38 28 0.40

7/25 BMO Q3 2012 TE Connectivity Ltd (TEL) 0.78 12 0.78

7/25 AMC Q2 2012 Teradyne Inc (TER) 0.58 14 0.50

7/25 AMC Q2 2012 Torchmark (TMK) 1.31 15 1.14

7/25 BMO Q2 2012 Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) 1.16 19 0.99

7/25 BMO Q2 2012 T. Rowe Price Group Inc (TROW.O) 0.81 22 0.76

7/25 AMC Q3 2012 Visa Inc (V) 1.45 32 1.26

7/25 AMC Q3 2012 Varian Medical Sys, Inc (VAR) 0.93 12 0.83

7/25 AMC Q4 2012 Western Digital Corp (WDC.O) 2.47 20 0.81

7/25 AMC Q3 2012 Whole Foods Market (WFM.O) 0.61 25 0.50

7/25 10:00 Q2 2012 WellPoint Inc WLP 2.07 20 1.83

7/25 BMO Q2 2012 Wyndham Worldwide (WYN) 0.84 11 0.64

7/26 BMO Q3 2012 AmerisourceBergen (ABC) 0.69 14 0.66

7/26 AMC Q2 2012 Amgen (AMGN.O) 1.54 23 1.37

7/26 AMC Q2 2012 亚马逊(Amazon.Com Inc) (AMZN.O) 0.02 37 0.41

7/26 BMO Q2 2012 Ball Corp (BLL) 0.87 13 0.85

7/26 BMO Q2 2012 Bemis Co, Inc (BMS) 0.52 11 0.51

7/26 BMO Q2 2012 Boston Scientific Corp (BSX) 0.10 22 0.12

7/26 BMO Q2 2012 BorgWarner Inc (BWA) 1.37 18 1.12

7/26 AMC Q1 2013 CA, Inc (CA.O) 0.61 13 0.55

7/26 BMO Q2 2012 Cameron CAM 0.73 25 0.66

7/26 AMC Q2 2012 Chubb Corp (CB) 1.15 24 1.27

7/26 BMO Q2 2012 Celgene Corp (CELG.O) 1.18 24 0.89

7/26 AMC Q2 2012 Cerner Corp (CERN.O) 0.55 20 0.44

7/26 AMC Q2 2012 Cincinnati Financial Corp (CINF.O) 0.13 8 -0.57

7/26 Q2 2012 高露洁(Colgate-Palmolive) (CL) 1.34 21 1.26

7/26 BMO Q2 2012 芝加哥商业交易所(CME) (CME.O) 4.12 18 4.38

7/26 Q2 2012 CMS Energy Corp (CMS) 0.34 7 0.26

7/26 11:00 Q2 2012 CONSOL Energy (CNX) 0.32 26 0.76

7/26 Q2 2012 陶氏化学(Dow Chemical) (DOW) 0.64 15 0.85

7/26 BMO Q2 2012 Dr Pepper Snapple Group Inc (DPS) 0.82 13 0.77

7/26 BMO Q2 2012 Equitable Resources, Inc (EQT) 0.30 16 0.51

7/26 AMC Q2 2012 Expedia, Inc (EXPE.O) 0.71 21 1.10

7/26 AMC Q2 2012 Federated Investors Inc (FII) 0.40 12 0.41

7/26 BMO Q2 2012 FLIR Sys, Inc (FLIR.O) 0.29 14 0.18

7/26 20:05 Q2 2012 Gilead Sciences (GILD.O) 0.95 26 1.00

7/26 BMO Q2 2012 Starwood Hotels & Resorts WorldwidHOT 0.62 25 0.50

7/26 BMO Q2 2012 好时(The Hershey Co) (HSY) 0.61 15 0.56

7/26 BMO Q2 2012 国际纸业(International Paper) (IP) 0.46 15 0.80

7/26 BMO Q2 2012 The Interpublic Group of Co, Inc (IPG) 0.20 18 0.19

7/26 BMO Q2 2012 Iron Mountain Inc (IRM) 0.31 12 0.29

7/26 11:30 Q2 2012 景顺(Invesco Ltd) (IVZ) 0.43 17 0.44