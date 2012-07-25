〔韩国个股〕LG显示器下跌逾5%,此前苹果公布财报逊于预期

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨

路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。