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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 09:11 BJT

〔韩国个股〕LG显示器下跌逾5%,此前苹果公布财报逊于预期

路透首尔7月25日电---韩国LG显示器(LG Display)(034220.KS)股价周三跌幅扩大至逾5%,此前苹果(AAPL.O)公布第二季财报逊于预期.(完)

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