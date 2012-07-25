〔中国个股〕北海港拟定向增发购买港务资产,涉及金额逾51亿元

路透上海7月25日电---中国北海港股份有限公司(000582.SZ)周三公告称,将向北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行股份购买资产,标的资产预估值51.82亿元人民币.

北海港本次拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港100%股权和北拖57.57%股权,拟向北部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港100%股权,发行价格为7.51元,标的资产预估值达51.82亿元.

公告并称,公司同时将向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,增发价格不低于6.76元/股,募集资金不超过17.27亿元.

本次交易后,公司控股股东由北部湾港务集团变更为防城港务集团,且北部湾港务集团和防城港务集团合计持有公司约70.43%的股权.因防城港务集团为北部湾港务集团全资子公司,因此公司实际控制人并未发生变更.

今年1月31日,北海港公告曾称,控股股东广西北部湾港务集团正在筹划重大资产重组事项,拟由公司向北部湾港务集团非公开发行股票,募集资金购买北部湾港务集团所属优质港口经营性资产,公司股票即日起停牌.

防城港旗下的防城港口是全国沿海24个主要港口之一,货运吞吐量常年位于广西第一.2010年和2011年，防城港归属于母公司的净利润分别达4.37亿元和4.66亿元.

北拖公司主要从事港口拖船服务,年服务船舶可达2,000艘次,最近两年分别实现净利润2,152.24万元和2,739.17万元.

钦州港定位为北部湾地区的重要工业港,并承担广西区内及西南、华中部分地区的物资中转任务.最近两年净利润分别为4,223.45万元和4,448.4万元.(完)