更正:〔中国经济〕IMF软化立场,认为人民币兑一篮子货币"中度低估"

(更正:标题暨内文第一段改为人民币兑一篮子货币"中度低估",非"略为低估",以符合IMF声明稿用词)

路透北京7月25日电---国际货币基金组织(IMF)周三在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.

IMF在报告中指出,中国大大降低了外部不均衡,但代价是投资主导成长模式导致的国内严重失衡.

此次评估指出,经过数年升值之后,中国人民币终于达到平衡,但对一旦投资突然放缓或经济急剧放缓将导致不良贷款增加的风险提出警告.

IMF亚太部门副主任Markus Rodlauer周三对记者称,IMF认为人民币汇率仍有一些升值空间,而且这个空间并非微不足道,但他没有说明确切估值.

相比之下,中国当局认为人民币汇率目前接近均衡点,指出最近的远期市场出现双向波动.IMF也承认这一点.

Rodlauer称:"汇率问题只是恢复经济平衡所需改革中的一部分."他简要列举了一些改革措施,包括更好的定价指导,更多金融投资选择,以及从投资拉动转为消费拉动经济的方式等.

若不进行上述改革,"经常帐盈余非常可能会再度上升,虽不会升至之前的水平,但也会比现在的水平高,"他补充到.

"未来几年,人民币有必要逐步升值."

IMF称,从外部来看,中国所面临的最大风险来自正在延烧的欧洲危机.该机构还补充到,其预计中国经济增速将来到温和的8%,高于中国政府7.5%的目标,并符合市场预期.(完)