澳门谋杀案频发 博彩业再度引人忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月23日电(记者 Farah Master)---澳门过去两周内发生的三宗谋杀案使人们开始担心，随着澳门博彩运营商盈利增速的放缓，当地的暴力事件有所抬头。暴力犯罪多年来在澳门并不多见。

澳门警方表示，一名持有日本护照的华裔女子上周四在距离威尼斯人赌场不远的一处居民区被发现谋杀。

不久前，两名中国公民被发现在澳门金丽华(Grand Lapa)酒店被谋杀。

6月底，澳门赌场中介行业的一名重要人物被重殴。

相比之下，根据澳门警方统计，在2011年6月-2012年5月间，仅有五起凶杀案被记录在案。

6月和7月份的事件似乎并无明显联系，但安全专家和澳门居民表示，近期发生的极端暴力事件的根源在于赌场中介运营商。他们负责将中国大陆的有钱人带到澳门赌场中。

香港企业情报和安全咨询公司Steve

Vickers & Associates首席执行官Steve Vickers表示："澳门正经历一段不稳定时期。在赌场中介社区的较底层似乎出现了状况。"(完)