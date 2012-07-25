《独家新闻》希腊或需进一步重组债务,才能恢复债务可持续性--EU官员

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透布鲁塞尔7月24日电---三名欧盟官员周二表示,希腊不太可能具备偿还债务的能力,或需进一步重组债务,成本必须要由欧洲央行和欧元区各国政府来承担.
官员表示,评估希腊的欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员将会发现,曾两度接受金援的希腊明显偏离轨道.
欧盟执委会、欧洲央行和IMF的检查员周二重返雅典,并将于下个月完成债务可持续性分析.但消息人士表示,结论已经日益清晰.
这意味着如果希腊债务要重回可持续水准,希腊公共部门债权人--欧洲央行和欧元区政府--将不得不重组手中估计达2,000亿欧元希腊公债中的一部分.
但欧盟成员国及欧洲央行现阶段不愿采取这么激烈的行动.
"希腊严重脱离轨道,"一名官员向路透表示."债务可持续性分析会相当可怕."因话题敏感,该官员要求匿名.
另一名官员指出,希腊政府公布的最新经济成长预估显示,希腊经济今年将萎缩7%,而非此前预期的5%,意味着债务与GDP之比只会进一步上升.
"过去三四个月以来,希腊没有做任何工作,"这名官员在谈及5月以来两次大选造成的拖延时表示.
"形势每况愈下,债务率不断恶化,"这名官员表示.他是直接参与化解危机的决策者.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
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