〔伦敦奥运〕贝克汉姆将参与伦敦奥运开幕式

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月24日电---前英格兰国足队长贝克汉姆（David Beckham）将参与到伦敦时间星期五举行的奥运会开幕式。

周二，在接受美国有线电视新闻网络（Cable News Network）采访时，这位37岁的洛杉矶银河队（L.A. Galaxy）中场大将表示，他将参与到开幕式中，但拒绝透露有何有关细节。

“不，我不被允许透露相关内容，”他说。“但是这太令人兴奋了，为我的国家和所有参与其中的人们，我很激动能都加入其中。”

“在伦敦东区（East End of London）举办奥运会，以及我个人可以成为它的一分子，这都让我非常高兴，我觉得荣幸之至。”

担任过前曼联以及前皇家马德里中场的贝克汉姆出生于雷顿斯通（Leytonstone），距奥林匹克体育场仅五公里。（完）