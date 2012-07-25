〔伦敦奥运〕贝克汉姆将参与伦敦奥运开幕式

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月24日电---前英格兰国足队长贝克汉姆（David Beckham）将参与到伦敦时间星期五举行的奥运会开幕式。
周二，在接受美国有线电视新闻网络（Cable News Network）采访时，这位37岁的洛杉矶银河队（L.A. Galaxy）中场大将表示，他将参与到开幕式中，但拒绝透露有何有关细节。
“不，我不被允许透露相关内容，”他说。“但是这太令人兴奋了，为我的国家和所有参与其中的人们，我很激动能都加入其中。”
“在伦敦东区（East End of London）举办奥运会，以及我个人可以成为它的一分子，这都让我非常高兴，我觉得荣幸之至。”
担任过前曼联以及前皇家马德里中场的贝克汉姆出生于雷顿斯通（Leytonstone），距奥林匹克体育场仅五公里。（完）
编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
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