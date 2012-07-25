版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 09:13 BJT

〔全球金市〕金价持稳,因美元走强抵消出台刺激举措希望

路透新加坡7月25日电---金价周三持稳在每盎司1,580美元附近,因经济数据不振使得释出更多货币刺激举措的希望延续,但美元走强压制价格.

0039GMT,现货金XAU=持稳于每盎司1,580.14美元.

8月美国期金GCQ2微涨0.2%,报1,579.60美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐