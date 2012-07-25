〔新加坡新股〕IHH Healthcare在新加坡上市首日股价上涨9.6%

路透新加坡7月25日电---亚洲最大的医院运营商IHH Healthcare Bhd (IHHH.SI)(IHHH.KL)挂牌首日交易,股价即较首次公开发行(IPO)价高出9.6%.

0101 GMT时,IHH Healthcare的股价报1.22坡元,其在新加坡IPO的价格为1.113坡元.

IHH分别在新加坡及吉隆坡两地上市,筹资21亿美元,成为今年继Facebook (FB.O)和马拉西亚种植公司联邦土地发展局全球创投控股(FGVH)(FGVH.KL)之后的全球第三大IPO.(完)