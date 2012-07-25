〔新加坡新股〕IHH Healthcare在新加坡上市首日股价上涨9.6%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月25日电---亚洲最大的医院运营商IHH Healthcare Bhd (IHHH.SI)(IHHH.KL)挂牌首日交易,股价即较首次公开发行(IPO)价高出9.6%.
0101 GMT时,IHH Healthcare的股价报1.22坡元,其在新加坡IPO的价格为1.113坡元.
IHH分别在新加坡及吉隆坡两地上市,筹资21亿美元,成为今年继Facebook (FB.O)和马拉西亚种植公司联邦土地发展局全球创投控股(FGVH)(FGVH.KL)之后的全球第三大IPO.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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