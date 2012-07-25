〔中国债券〕监管层警示中小企私募债违约风险,投资者料更趋谨慎(更新版)

(新增业内人士评论)

* 证监会呼吁正视中小企业私募债违约必然性

* 未来市场投资该品种将更趋谨慎

* 需求不振情况下,发行料更加艰难

* 长期仍有潜力,但需相关政策协调推进

路透上海/北京7月25日电---对于刚起步不久的中小企业私募债,中国证监会官员近日发出需重视违约风险的警示.市场人士认为,此番言论凸显监管部门对相关风险的担忧;而在市场需求本已疲弱的情况下再度强调防控风险,料将令未来私募债发行更加举步维艰.

上海证券报周三报导,中国证监会市场监管部副主任、债券领导小组办公室负责人霍达表示,市场必须正视中小企业私募债未来发生违约的必然性.交易所与地方政府对中小企业私募债不会进行任何风险救助,如果出现违约,一定会按照市场规律操作,违约责任由发行人承担,投资损失由投资者自行承担.

"中小企业私募债在发行中已经充分享受了市场化的便利,不能再奢望出现风险时得到行政之手的救助,"霍达并指出,券商须采取多方面措施防控风险,做好投资者适当性管理.

对此,北京一家基金公司的交易员认为,"第一、二批(私募债)市场的共识是不会出事(违约),但之后可能会有分歧,因而需要提醒.未来(私募债)市场能否形成,并继续不断发行还不好说,得走一步看一步".

申银万国研究所债券首席分析师屈庆亦认为,即便没有相关言论,市场参与者亦已对私募债的违约等风险非常了解.而谈及私募债的发展前景,他表示,在缺乏投资人的情况下,未来市场将更谨慎,发行或更困难.

其实推出尚不足两月的中小企业私募债,目前的发行和销售情况本不乐观.

北京一家券商发行部人士就分析称,目前发行销售主要是面临要价高、投资比例受限及公募基金无法购买等诸多因素制约.未来若能放开认购比例,或引入保险和银行等机构参与,长期看则仍有潜力.同时,私募债相较其他融资方式成本更低.

但对于未来发展前景,有分析人士仍持乐观期待.他们指出,作为"新的战场",私募债"不会死掉",但仍要看相关政策能否协调推进.

据北京一家券商的发行部人士透露,从昨天开始,两个交易所、证券业协会和券商代表便在上海开会讨论私募债相关问题,因担心相关风险,不愿产品出现问题.不过这对市场影响有限,因私募债以机构投资者为主,对风险有判断能力.

而谈及后续配套政策,有一券商债券交易员表示,或可在债券违约破产法如何有效执行;严格的信息披露制度;借助与私募债的杠杆收购机制,买方对低评级债券投资的放开壮大买方市场;利率风险对冲机制等方面有所推进.

另外,霍达还表示,从海外市场来看,全球高收益债的违约率均值为5.14%,而中国信用债市场已有20年未出现违约,随着债券市场不断走向成熟,出现债券违约是必然现象,应在市场参与各方,特别是投资者中及早对此建立共识,以免在违约发生时才如梦初醒.

据统计,截至7月23日,共有28只中小企业私募债在两所分别完成发行,募集资金总计36.33亿元人民币,单笔募集规模在1,000万元-2.5亿元间不等.截至目前,共有38家券商获得中小企业私募债承销资格,符合中小企业私募债承销资格条件的券商则达66家.(完)