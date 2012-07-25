〔新西兰数据〕6月贸易顺差高于预期,截至6月年度逆差收窄

路透惠灵顿7月25日电---新西兰周三公布的数据显示,该国6月贸易顺差高于预期,由于出口增长幅度超过进口,并令年度贸易逆差收窄.

新西兰统计局数据显示,6月贸易顺差为3.31亿新西兰元,截至6月30日的年度贸易逆差为7.47亿新西兰元.

6月出口较上年同期增长6.2%,受乳制品、木材和水果出口增加带动;进口则因汽车和机械设备而增长3%.

路透访问的分析师此前预估6月贸易顺差为1.34亿新西兰元,年度贸易逆差为8.7亿.

6月贸易顺差相当于出口的7.9%,前五年在6月的贸易顺差平均为4.8%.

截至6月结束的三个月内,新西兰贸易顺差为8.96亿新西兰元.

澳洲和中国仍是新西兰两大出口市场,6月对二者的出口较上年同期分别增长1%和8.7%.(完)