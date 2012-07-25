〔新西兰数据〕6月贸易顺差高于预期,截至6月年度逆差收窄

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿7月25日电---新西兰周三公布的数据显示,该国6月贸易顺差高于预期,由于出口增长幅度超过进口,并令年度贸易逆差收窄.
新西兰统计局数据显示,6月贸易顺差为3.31亿新西兰元,截至6月30日的年度贸易逆差为7.47亿新西兰元.
6月出口较上年同期增长6.2%,受乳制品、木材和水果出口增加带动;进口则因汽车和机械设备而增长3%.
路透访问的分析师此前预估6月贸易顺差为1.34亿新西兰元,年度贸易逆差为8.7亿.
6月贸易顺差相当于出口的7.9%,前五年在6月的贸易顺差平均为4.8%.
截至6月结束的三个月内,新西兰贸易顺差为8.96亿新西兰元.
澳洲和中国仍是新西兰两大出口市场,6月对二者的出口较上年同期分别增长1%和8.7%.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
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