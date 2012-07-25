〔中国热股〕房地产股早盘整体下跌,中央督察显示调控不放松

路透北京7月25日电---中国沪深股市房地产股周三早盘整体下跌,因中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察,令市场预期房地产政策或进一步收紧.

本地时间9:50,上海地产类指数.SSEP早盘下跌1.61%,深市地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅接近2%,沪市首开股份(600376.SS)跌3.42%,大盘沪综指.SSEC则微跌0.25%.

"昨天房地产上涨仅是前期超跌的反抽,基本面和政策面都没有太大变动.而国务院楼市调控督察组赴16省开展检查调研,加重了调控增压的预期."山西证券策略分析师杜亮表示.

中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态. [ID:nSB1381508] (完)