〔中国热股〕房地产股早盘整体下跌,中央督察显示调控不放松

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月25日电---中国沪深股市房地产股周三早盘整体下跌,因中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察,令市场预期房地产政策或进一步收紧.
本地时间9:50,上海地产类指数.SSEP早盘下跌1.61%,深市地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅接近2%,沪市首开股份(600376.SS)跌3.42%,大盘沪综指.SSEC则微跌0.25%.
"昨天房地产上涨仅是前期超跌的反抽,基本面和政策面都没有太大变动.而国务院楼市调控督察组赴16省开展检查调研,加重了调控增压的预期."山西证券策略分析师杜亮表示.
中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态. [ID:nSB1381508] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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