〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第五周下降,因进口减少

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透7月24日电---周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料连续第五周下降,因原油进口减少.
受访的12位分析师平均预估,7月20日止当周美国商业原油库存减少70万桶.其中八位预计库存下降,一人预测不变,其余预测库存增加.
Excel Futures总裁Mark Waggoner称,"我预计原油库存下降,因上周进口减少,符合季节性趋势."
EOXLive分析师Tom Pawlicki预计原油库存增加,指称炼厂产能利用率持稳且进口可能上升.
分析师预估美国上周油品库存有增有减,其中汽油库存下降,馏分油库存增加.
路透调查预估汽油库存料减少60万桶,12位受访分析师中九人预计库存下降.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加110万桶,因需求疲弱.
炼厂产能利用率料下降0.2个百分点,在11位分析师中,五位预估下降,四位预估上升,两位预估较之前一周持平.
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布一周库存报告.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%