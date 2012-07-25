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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 09:56 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第五周下降,因进口减少

路透7月24日电---周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料连续第五周下降,因原油进口减少.

受访的12位分析师平均预估,7月20日止当周美国商业原油库存减少70万桶.其中八位预计库存下降,一人预测不变,其余预测库存增加.

Excel Futures总裁Mark Waggoner称,"我预计原油库存下降,因上周进口减少,符合季节性趋势."

EOXLive分析师Tom Pawlicki预计原油库存增加,指称炼厂产能利用率持稳且进口可能上升.

分析师预估美国上周油品库存有增有减,其中汽油库存下降,馏分油库存增加.

路透调查预估汽油库存料减少60万桶,12位受访分析师中九人预计库存下降.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加110万桶,因需求疲弱.

炼厂产能利用率料下降0.2个百分点,在11位分析师中,五位预估下降,四位预估上升,两位预估较之前一周持平.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布一周库存报告.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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