〔新债招标〕中国三年续发国债收益率2.4829%,远高于预期--业内人士

路透北京7月25日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)收益率为2.5847%,首场投标倍数1.33倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.37%-2.50%.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与今年第七期国债CN120007=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债7月26日开始续发行,7月30日续发行结束,续发行部分从8月1日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天第七期国债停止交易一天.财政部于4月25日招标发行300亿元第七期三年国债,中标利率为2.91%,投标倍数约为1.45倍.(完)