〔新债招标〕中国三年续发国债收益率2.4829%,远高于预期--业内人士

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透北京7月25日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.
业内人士并称,该期债的最优(边际)收益率为2.5847%,首场投标倍数1.33倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.37%-2.50%.
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与今年第七期国债CN120007=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债7月26日开始续发行,7月30日续发行结束,续发行部分从8月1日起与原发行部分合并上市交易.
续发行国债招投标当天第七期国债停止交易一天.财政部于4月25日招标发行300亿元第七期三年国债,中标利率为2.91%,投标倍数约为1.45倍.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%