〔美股业绩〕杜邦谨慎看待2012年,指因全球充斥不安因素(更新版)

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(新增细节)
路透7月24日电---杜邦(DuPont)(DD.N)周二预计,2012年获利将处于此前预估区间底部,部分归因于全球经济不确定性.该公司生产化学品,杂交种子和Kevlar防弹纤维等.
最新的每股盈余(EPS)预估值处于4.20-4.40美元区间底端,此前该公司公布的第二季获利优于预期.
分析师平均预计杜邦今年的EPS为4.25美元,意味着杜邦全年业绩可能不及华尔街预期.
此消息打击杜邦股价在周二午盘下跌2.4%.
杜邦执行长Ellen Kullman称,税负增多及汇率因素应该也会打压业绩.
"我们看到很多上半年表现平平的市场正在持续改善,"Kullman在一次与分析师和投资者举行的电话会议中称,"我们的预测能力不如原本所认为的那么好."
欲浏览杜邦业绩相关图表,请点击:(link.reuters.com/dax59s)
杜邦称,第二季净利为11.8亿美元,合EPS为1.25美元,上年同期净利为12.2亿美元,合EPS为1.29美元.
扣除一次性项目后的EPS为1.48美元.汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计为1.46美元.
杜邦营收上涨8%至112.8亿美元.分析师原预计为112.7亿美元.
北美和拉美地区销售大增,主要得益于种子和其它农产品销售强劲.Kullman表示,她将密切关注针对工业、商业和住房市场的北美销售情况.
她表示,"我们会关注这些市场下半年的情况,需要谨慎对待."
Kullman称,欧洲仍陷于衰退,与之前的评论相呼应.她指出,杜邦看到俄罗斯和土耳其经济中展现出"一些力量".
"对欧洲的期望非常低,他们就像是在衰退模式的底部颠簸."(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%