〔美股业绩〕杜邦谨慎看待2012年,指因全球充斥不安因素(更新版)

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路透7月24日电---杜邦(DuPont)(DD.N)周二预计,2012年获利将处于此前预估区间底部,部分归因于全球经济不确定性.该公司生产化学品,杂交种子和Kevlar防弹纤维等.

最新的每股盈余(EPS)预估值处于4.20-4.40美元区间底端,此前该公司公布的第二季获利优于预期.

分析师平均预计杜邦今年的EPS为4.25美元,意味着杜邦全年业绩可能不及华尔街预期.

此消息打击杜邦股价在周二午盘下跌2.4%.

杜邦执行长Ellen Kullman称,税负增多及汇率因素应该也会打压业绩.

"我们看到很多上半年表现平平的市场正在持续改善,"Kullman在一次与分析师和投资者举行的电话会议中称,"我们的预测能力不如原本所认为的那么好."

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杜邦称,第二季净利为11.8亿美元,合EPS为1.25美元,上年同期净利为12.2亿美元,合EPS为1.29美元.

扣除一次性项目后的EPS为1.48美元.汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计为1.46美元.

杜邦营收上涨8%至112.8亿美元.分析师原预计为112.7亿美元.

北美和拉美地区销售大增,主要得益于种子和其它农产品销售强劲.Kullman表示,她将密切关注针对工业、商业和住房市场的北美销售情况.

她表示,"我们会关注这些市场下半年的情况,需要谨慎对待."

Kullman称,欧洲仍陷于衰退,与之前的评论相呼应.她指出,杜邦看到俄罗斯和土耳其经济中展现出"一些力量".

"对欧洲的期望非常低,他们就像是在衰退模式的底部颠簸."(完)