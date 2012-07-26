《中国债券市场每日交易备忘》--7月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国神华集团70亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和中信银行主承 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 珠海联邦制药6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 紫江企业( 600210.SS )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承 深圳茂业商厦8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承 横店集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行和光大银行主承 东轻公司1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 北京经济技术开发区科技中小企业0.5亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AA),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国石化集团50亿元三个月期超短期融资券011204001,票面利率3.09% 中国水电( 601669.SS )25亿元五年期中期票据1282264,票面利率4.36% 广西新发展交通集团6.6亿元五年期中票 连云港港口集团8亿元五年期中票1282263,票面利率5.26% ============================================================================== 三、缴款: 国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)120234,基本利差0.97% 农业发展银行200亿元10年期固息债120413,票面利率3.93% 甘肃公路航空旅游集团25亿元五年期固息债1280208,票面利率6.20% 鹤岗开源城投10亿元七年期固息债1280210,票面利率6.50% 内江投资控投集团7亿元六年期固息债1280211,票面利率7.00% 财政部代发231亿元三年期固息地方政府债129105,票面利率2.74% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )50亿元九个月期超短融 中国黄金集团10亿元九个月期超短融 合肥华泰集团3亿元一年期短融 天山股份( 000877.SZ )4亿元一年期短融 兴发集团( 600141.SS )2亿元一年期短融 山东垦利石化集团4亿元一年期短融 宏图高科( 600122.SS )3亿元三年期中期票据 光明食品集团20亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 天津港集团30亿元一年期短融1181335到期兑付,票面利率5.64% 建行( 0939.HK )26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)资产支持证券(ABS)A级05310110付息,基本利差1.10% 建行( 601939.SS )2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 工行( 601398.SS )( 1398.HK )4.51亿元58月期C级ABS 0835013付息,票面利率5.00% 招行( 3968.HK )( 600036.SS )2.13亿元62月期高收益级ABS 0839014付息,票面利率5.00% 国家开发银行400亿元七年期浮息债(一年定存基准)100202付息,基本利差0.52% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国将在珠三角地区推动进一步金融改革.中国证券报周四报导,央行、国家发改委等部 委发布"珠三角金融改革创新综合试验区总体方案",将在试验区内做好跨境贸易人民币结算 试点工作,逐步扩大人民币在境外的流通和使用,并在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑 换的先行试验.[ID:nSB1688342] --人保部新闻发言人尹成基表示,国内养老保险的积累资金到上半年已超过2万亿元人民币, 总体而言,养老保险基金收入大于支出,当期不存在基金缺口问题. --中国国务院常务会议决定扩大营业税改征增值税试点范围,试点将扩至京津粤深等10省市. --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/刘昕; 审校 边竞