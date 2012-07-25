〔中国经济〕内外部形势依然复杂严竣,内需增势放缓下行压力加大--工信部

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透北京7月25日电---中国工业信息化部周三称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.
工信部在其发布的新闻稿中称,中国外需萎缩影响程度加深,内需增势放缓下行压力加大,但下半年随着政策措施到位效应显现,经济运行有望企稳回升.
新闻稿并称,总体来看上半年中国工业通信业发展总的形势是好的,但下行趋势的压力较大.要完成全年各项预期指标,仍需高度重视并努力克服不利因素的影响.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。