〔中国经济〕内外部形势依然复杂严竣,内需增势放缓下行压力加大--工信部

工信部在其发布的新闻稿中称,中国外需萎缩影响程度加深,内需增势放缓下行压力加大,但下半年随着政策措施到位效应显现,经济运行有望企稳回升.

新闻稿并称,总体来看上半年中国工业通信业发展总的形势是好的,但下行趋势的压力较大.要完成全年各项预期指标,仍需高度重视并努力克服不利因素的影响.(完)