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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 10:02 BJT

〔中国经济〕内外部形势依然复杂严竣,内需增势放缓下行压力加大--工信部

路透北京7月25日电---中国工业信息化部周三称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.

工信部在其发布的新闻稿中称,中国外需萎缩影响程度加深,内需增势放缓下行压力加大,但下半年随着政策措施到位效应显现,经济运行有望企稳回升.

新闻稿并称,总体来看上半年中国工业通信业发展总的形势是好的,但下行趋势的压力较大.要完成全年各项预期指标,仍需高度重视并努力克服不利因素的影响.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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