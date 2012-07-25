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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲CPI公布后几无变动

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* 澳元/美元在澳洲CPI公布后先是报1.0170,但现在又走升.CPI涨幅略低于预期.

* 市场在澳洲CPI公布前做空,后在1.0200回补空头

* 市场目前预计8月澳洲央行降息机率为32%,先前预期为48%

* 交易商预计澳元将维持在1.0180-1.0220区间内,直到进入欧洲交易时段 (完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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