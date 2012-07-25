《汇市简讯》美元/坡元站上1.2630,触发了一些轧空操作

0142GMT * 在空头回补的推动下,美元/坡元一度跳涨至1.2648,但在1.2650处的卖兴限制涨幅 * 站上1.2630触发了一些轧空操作,市场关注1.20的欧元/美元目标位 * 美元/坡元最新报1.2633-1.2636,处于1.2623-1.2648的区间.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=