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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:03 BJT

〔芝加哥期市〕美国新作大豆和玉米期货连续第三日走低,小麦期货下跌

路透新加坡7月25日电---芝加哥新作大豆期货周三在亚洲早盘跌1.5%,连续第三日走低,因作物进入产量决定期之际,降雨预报抵消美国中西部旱灾忧虑.

预期的降雨使得玉米期货跌0.7%,但跌幅有限,因美国谷物种植带遭遇半个世纪以来最严重旱灾,损失不可挽回.

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