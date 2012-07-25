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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 10:22 BJT

《即时观点》澳洲第二季核心CPI年增幅为逾10年来最低,为降息留出空间

路透悉尼7月25日电---澳洲消费者物价指数(CPI)第二季仅温和上涨,而基础通胀年率增速放缓至逾10年最低,为抵消全球经济困境而在必要时进一步调降利率留出充足空间.

澳洲央行第二季加权中值CPI较前季上涨0.7%,较上年同期增幅为1.9%,低于2-3%的澳洲央行长期目标.

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