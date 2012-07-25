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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 10:31 BJT

〔日本央行〕副总裁山口广秀:若风险激增,将毫不迟疑地放宽政策

路透广岛7月25日电---日本央行副总裁山口广秀周三表示,若日本经济面临的风险因为某种冲击而急遽升高,则央行将会毫不迟疑地进一步放宽政策.

山口广秀表示,日央行宽松政策的效果将会逐渐扩大,目前日央行正稳定买进资产,以达成现有资产买进计画的目标.

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