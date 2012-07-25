〔中国就业〕今年二季度城镇登记失业率4.1%,连续八个季度持稳--人保部

路透北京7月25日电---中国人力资源和社会保障部周三公布,今年二季度城镇登记失业率为4.1%.这已经是自2010年9月以来,连续八个季度维持不变.

人保部新闻发言人尹成基在新闻发布会上称,今年1-6月全国城镇新增就业694万人,完成全年900万人目标的77%.

人保部此前数据显示,一季度新增就业332万人.以此计算,二季度新增就业为362万人.

截至二季度末,全国实有城镇登记失业人数为918万人.

尹成基表示,下一步人保部将继续深入推动就业优先战略落实,结合落实"十二五"规划纲要和促进就业专项规划,健全就业工作目标责任制.

在中国,就业是尤为关键的指标.尤其是在今年稍晚国家领导人即将换届的当口,保持就业稳定更显得颇为重要.

国务院总理温家宝在上周二在全国就业创业工作表彰大会上称,当前和今后一个时期,中国就业形势将更加复杂、严峻,将坚持就业优先战略,继续实施更加积极的就业政策;他并表示,要把就业完成情况纳入政府综合考核体系.[ID:nSB1671990](完)