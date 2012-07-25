〔中国就业〕今年二季度城镇登记失业率4.1%,连续八个季度持稳--人保部

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月25日电---中国人力资源和社会保障部周三公布,今年二季度城镇登记失业率为4.1%.这已经是自2010年9月以来,连续八个季度维持不变.
人保部新闻发言人尹成基在新闻发布会上称,今年1-6月全国城镇新增就业694万人,完成全年900万人目标的77%.
人保部此前数据显示,一季度新增就业332万人.以此计算,二季度新增就业为362万人.
截至二季度末,全国实有城镇登记失业人数为918万人.
尹成基表示,下一步人保部将继续深入推动就业优先战略落实,结合落实"十二五"规划纲要和促进就业专项规划,健全就业工作目标责任制.
在中国,就业是尤为关键的指标.尤其是在今年稍晚国家领导人即将换届的当口,保持就业稳定更显得颇为重要.
国务院总理温家宝在上周二在全国就业创业工作表彰大会上称,当前和今后一个时期,中国就业形势将更加复杂、严峻,将坚持就业优先战略,继续实施更加积极的就业政策;他并表示,要把就业完成情况纳入政府综合考核体系.[ID:nSB1671990](完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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