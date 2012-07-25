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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:32 BJT

〔中国新债〕神华集团周四将发行70亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海7月25日电---中国神华集团有限责任公司周三公告称,将于周四(26日)在银行间债市
簿记建档发行70亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 神华集团      600       70      9   7/26簿记建档   兴业银行     AAA       7/27        7/30
                                                    中信银行
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  神华集团为全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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