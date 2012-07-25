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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 10:54 BJT

〔韩国经济〕央行总裁称2012年GDP成长预估仍有再度下调风险

路透首尔7月25日电---韩国央行总裁周三表示,央行日前下调的今年经济成长最新预估,仍有下调风险.

"央行的今年经济年增率3.0%最新预估,有下调可能,"韩国央行总裁金仲秀向国会委员会称.

7月13日韩国央行将经济成长预估从3.5%下调至3.0%,且定于10月再次修订预估.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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