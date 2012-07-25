〔韩国经济〕央行总裁称2012年GDP成长预估仍有再度下调风险

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透首尔7月25日电---韩国央行总裁周三表示,央行日前下调的今年经济成长最新预估,仍有下调风险.
"央行的今年经济年增率3.0%最新预估,有下调可能,"韩国央行总裁金仲秀向国会委员会称.
7月13日韩国央行将经济成长预估从3.5%下调至3.0%,且定于10月再次修订预估.(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。