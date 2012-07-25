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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:40 BJT

〔日本债市〕欧债疑虑刺激公债价格小涨,两年期公债收益率创七年低位

路透东京7月25日电---日本公债价格周三小涨,因西班牙债券收益率(殖利率)飙升加深对该国或需全面援助的忧虑,且市场对希腊能否满足援助条件持疑虑看法.

指标10年期公债期货2JGBv1上升7个点子至144.58,距九年高点144.64不远,但早盘仅成交7,517口,交易迟缓.

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