《热点透视》离职高管炮轰IMF无能,未能预警两场危机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 洪曦

路透纽约7月24日电---高盛遇过的难堪时刻,是否正在国际货币基金组织(IMF)重演? Greg Smith在3月公开辞职,他的爆料虽然没什么新意,却也引起当局对高盛更严格的监管.现在换成在IMF任职20年的老员工杜伊尔(Peter Doyle),他的离职炮轰也引发了一场内在反省.

IMF高层人士通常遣词用字都很谨慎,担心轻忽的言语会撼动金融市场.已离职的IMF欧洲部门主管杜伊尔在恪守戒条20年之后,开炮抨击IMF"无能",还按住不宣负面的经济评估.他说他"羞于与IMF为伍".

杜伊尔爆料内容之一是IMF未能示警全球经济的困境.2007年4月次贷危机降临之前,IMF还继续发表亮丽的经济预估.基金组织对欧元区危机也没什么先见之明,至少表面上如此.另外,在评估希腊等危机国家的经济成长率时,IMF经济学家的预估也过分乐观.

不清楚有谁--内部或外部--真正认为IMF很擅长做预测.不过就像Greg Smith痛批高盛一样,说出真心话在某种程度上或许能戳破自满或逃避现实的态度.毕竟,杜伊尔花了这么长的时间才发现雇主无能,一定还有其他很多人尚未察觉到.

经济学是一门不精确的科学.但IMF在结构上就不适合担任早期预警系统.乐观的预测让它的援助贷款看来可行性较高.IMF要向188个会员国交代,所以它必须避免难堪.假如IMF压住内部经济学家的忧虑而不宣--如同杜伊尔所言,也不令人意外.他指责确保IMF总裁一职由欧洲人担当的政治安排致使IMF立场偏颇,可谓一语中的.

最起码,杜伊尔的爆料应该能提醒IMF会员国和大众,对IMF的期望要实际一点.只要IMF在评估经济时还要兼顾贷款和外交,它就不可能乐意发布负面消息.(完)