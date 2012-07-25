《汇市简讯》欧元/日圆持于94.15-35区间

0204GMT * 欧元/日圆在94.15-35区间内交投 * 若跌破94.00,或进一步跌向92.00 * 此后可能在92-94区间内进行盘整 * 在94.50附近及上方存在卖盘.(完) --编译 王兴亚; 审校 白云