版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:54 BJT

〔标题新闻〕中海油收购加拿大Nexen显示美国需要更积极开采自有资源--美国参议员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IOCP8]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐