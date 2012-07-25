版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 11:04 BJT

〔标题新闻〕保险公司未来数年会因LIBOR丑闻担负大额法律费用,导致银行业投保成本升高

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IK9HV]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐