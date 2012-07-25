版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 11:08 BJT

〔澳新汇市〕通胀数据公布后澳元缩减跌幅,但市场人气仍脆弱

路透惠灵顿/悉尼7月25日电---澳元周三重新收复部分失地,因通胀数据降低下月降息预期,但风险情绪仍非常脆弱,因担心欧元区解体.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0230,而公布该数据前为1.0190.该货币对一度触及盘中高位1.0235,因市场认为备受关注的通胀数据并不足以刺激澳洲央行最早于下月降息.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐